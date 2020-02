LIVEBLOG: Storm Ciara raast over de regio

Storm Ciara raast over Nederland. Het echte spoken begint in de tweede helft van de middag. Dan neemt de zuidwestenwind verder toe tot een stormachtige windkracht 8, aan zee storm windkracht 9. Rijnmond houd je op de hoogte van het laatste stormnieuws.

16.15

In Barendrecht is de vestiging van IKEA ontruimd. In de parkeergarage was een paneel omgewaaid. Uit voorzorg is besloten de hele IKEA-vestiging te ontruimen en eerder te sluiten.

Vervoerder Arriva meldt dat de veerpontlijnen 17 en 18 uit de vaart zijn gehaald. Lijn 18 vaart tussen Sint Janshaven en Sint Jobshaven. Lijn 17 vaart op het traject Erasmusbrug - Heijplaat.

16.00

Het aantal stormmeldingen neemt hard toe. In de regio Rijnmond kwamen het afgelopen half uur 70 meldingen binnen. Bij de brandweer Zuid-Holland Zuid 50. Onder meer in Rhoon en Berkel en Rodenrijs waaien de pannen van daken. In de Linie in Berkel is daarnaast een muur omgewaaid.

De brandweer vraagt mensen niet voor kleine dingen te bellen met het alarmnummer, maar te proberen om eerst zelf een oplossing te vinden.

15.45

15.30

RTV Rijnmond-medewerker Mooike de Moor kan weer door de Maastunnel met haar auto. De politie meldt dat de tunnel nog steeds dicht is, ook de fietspaden.

15.15

Volgens weerman Ed Aldus moet het ergste nog komen in de regio Rijnmond. In de loop van de avond verwacht hij aan de kust windstoten tot 130 kilometer per uur.

15.00

De bouwlocatie van Little C op de 's Gravendijkwal in Rotterdam is tijdelijk afgesloten geweest vanwege wiebelende steigers. Het is sowieso verstandig uit de buurt van bouwplaatsen te blijven in verband met eventueel los gewaaid materiaal, zegt de brandweer.

14.50 uur

Volgens de brandweer nemen de stormmeldingen gestaag toe. Vooral het afgelopen uur kregen Rotterdam en Zuid Holland Zuid tientallen meldingen van los gewaaide takken, bomen en dakpannen binnen. Rond deze tijd ligt het aantal meldingen op 100.

14.42 uur

De Maastunnel van Noord naar Zuid is afgesloten vanwege rotzooi op het wegdek. Door de storm is los gewaaid materiaal in de tunnel terecht gekomen. De hulpdiensten ruimen de rommel op en hopen daarna de tunnel weer vrij te geven.

14:00 uur

Op de Noordzee is op verschillende plaatsen windkracht 11 gemeten, terwijl van tevoren werd uitgegaan van windkracht 9 of 10. Op de Waddeneilanden is al windkracht 10 gemeten. Daar en in Noord-Holland is code oranje al van kracht. Die waarschuwing is ook voor andere regio's vervroegd.

Eerder meldden wij al:

Volgens de brandweer Rotterdam Rijnmond valt het tot nu toe mee met de schade. Het aantal meldingen neemt wel toe.

Schaatsbaan Rotterdam en Diergaarde Blijdorp zijn om 14:00 uur dichtgegaan.



Op de Noorddijk in Maassluis is een hek op een BMW gewaaid. De brandweer heeft het hek van de wagen gehaald.

Op Rotterdam The Hague Airport zijn vluchten geschrapt. Twee vluchten van British Airlines naar Londen, die voor komende middag en avond gepland stonden, gaan niet door. Ook twee vluchten vanuit Londen zijn geannuleerd. Een Transavia-toestel moest zondagmorgen een doorstart maken, maar is uiteindelijk veilig geland.

De veerboot vanuit Hoek van Holland naar Harwich is zondagmorgen eerder vertrokken. De geplande afvaart was om 14:00 uur.

Alle negen begraafplaatsen in Rotterdam blijven uit voorzorg gesloten. Er staan flink wat oude bomen op de begraafplaatsen en met de verwachte storm kunnen die omvallen.