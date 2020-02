HET OPKAMERTJE 635 & 636 - 26 jan 2020

‘Free at last, free at last, free at last’

EERSTE UUR

1. Griep – Gerard van Maasakkers

2. Love, love alone – Harry Belafonte

MARTIN LUTHER KING

3. I have a dream – Martin Luther King

4. Why – Nina Simone

5. Free at last – Ethel Davenport

6. Tribute to Dr. King – The Loving Sisters

7. Robert Kennedy over de dood van Martin Luther King

8. The non-violent man – Bill Spivery & The Sons of Truth

9. Ted Kennedy over de dood van zijn broer Robert

10. Chicago – Graham Nash

11. Nigger hating me – Johnny Rebel

12. Kellyanne Conway over Trump & Martin Luther King Day

13. Trump in Minneapolis – Musikhögskolan i Piteå (Zweedse conservatoriumstudenten)

14. Je bent mijn verlosser, maar zo gedraag je je niet – Tom America

TWEEDE UUR

1. De geschiedenis herhaalt zich – Gerard de Vries

2. Zwarte zwaluw – Peer de Graaf, Leine & Lilian Vieira

ABRAHAM LINCOLN

3. De Dromenwever (Moord op Lincoln) – Jan Donkers

4. Abraham Lincoln – Fess Parker

GERRIT JAN HEIJN

5. Ontvoering Gerrit Jan Heijn montage nieuwsberichten

6. De Dromenwever (GJ Heijn & baby Lindbergh) – Jan Donkers

7. Meatball Boogaloo – Jo Didderen & L’Equipe de Rêve