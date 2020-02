Hans de Zeeuw over ontslag Claudio Braga bij FC Dordrecht: 'We kwamen niet verder'

"We maken deze beslissing omdat we nog wat van de rest van het seizoen wilden maken", zegt algemeen directeur Hans de Zeeuw op Radio Rijnmond.

Het heeft volgens De Zeeuw niet alleen aan Braga gelegen. "We hadden het idee dat we niet veel verder kwamen. Hij heeft zijn stinkende best gedaan. Het is zeker niet alleen aan hem te wijten. We zijn met een niet uitgebalanceerde selectie begonnen aan dit seizoen. Maar wij vonden toch dat het beter was om nu in te grijpen."

De Zeeuw neemt het zichzelf ook kwalijk. "Het is onzin om te zeggen dat het alleen aan je trainer ligt. We hebben het als directie niet goed gedaan. Het is gewoon zoals het is: het is heel vervelend."

