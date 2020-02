Ontruiming portiekflat in Rotterdam-Rubroek vanwege storm

Verslaggever Sander Verrips spreekt bewoners in de Jonker Fransstraat in Rotterdam

De politie heeft de Jonker Fransstraat in Rotterdam afgezet nadat daar het platte dak van een portiekflat is losgekomen. Hulpdiensten houden er rekening mee dat de dakbedekking er in zijn geheel af zal waaien. De tramlijnen 7 en 8 worden voorlopig omgeleid. Bewoners worden opgevangen in sporthal De Slaak aan de Slaak.

Het gaat om een portiekflat met vijf woonlagen. De bovenste twee verdiepingen worden door de brandweer ontruimd. Om hoeveel woningen en bewoners het precies is rond 18:00 uur nog niet bekend. De brandweer onderzoekt nog of het hele pand ontruimd moet worden.

Een bewoner die pal onder het dak woont, was niet thuis en werd gewaarschuwd door een buurman. Die zou 'rare geluiden' hebben gehoord. Hij beschrijft wat hij aantrof. "Door de storm is de bedekking eraf gewaaid en ze zijn bang dat het verder gaat. Dat het hele dak open ritst."

De portiekflat is in de jaren vijftig gebouwd, zegt hij. Hij zegt verbaasd te zijn. Volgens hem was het dak onlangs nog nagekeken en zou in prima staat zijn. "Dan is het toch opvallend dat het nu niet meer functioneert."

Hij gaat zelf een nachtje bij vrienden slapen. "We zien het maandagochtend wel."