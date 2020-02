Sjinkie Knegt maakt in Dordrecht langverwachte rentree

Van 14 tot en met 16 februari 2020 wordt de World Cup shorttrack voor de vierde keer georganiseerd in de Optisport Sportboulevard. Nu wereldtopper Sjinkie Knegt daar zijn eerste officële slagen op het ijs weer kan maken, wordt het extra speciaal.

Lang onduidelijk of Knegt ooit zou terugkeren

In het afgelopen jaar was het lang onduidelijk of Sjinkie Knegt ooit zou kunnen terugkeren op topsportniveau. De shorttracker liep in januari 2019 derdegraads brandwonden op bij het aansteken van de houtkachel in zijn huis in het Friese Bantega. De vlammen zetten de kleding van Knegt in brand, waarna een traumahelikopter en ambulance snel ter plekke waren.

Hoelang het herstel van Knegt zou gaan duren was lang onbekend. Hij sprak zelfs de twijfel uit of hij ooit zou terugkeren op het professionele niveau.

Sjinkie Knegt is één van de meest succesvolle shorttrackers van Nederland. Hij is twaalfvoudig Europees kampioen, pakte vier gouden medailles op een WK en is in het bezit van Olympisch zilver en brons.