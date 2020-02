Veerboot naar Harwich vaart met vertraging

Zo'n dertig auto's staan al rond 18:30 uur in de rij om aan boord te gaan van de ferry naar Harwich. Een jonge man en vrouw zijn zelfs op de motor gekomen. Ze werden bijna van de weg geblazen. Een Brit erkent met onvervalste Britse zelfspot dat hij vrij 'stupid' is om nog de boot op te willen. Hij is niet bang, hij is wel wat wind gewend: "Ik heb vroeger zelf gevaren."

Slechte informatievoorziening

Eerder sprak verslaggever Marion Keete al de Britse passagier Jill Turnley die absoluut zondag weg wil. Zij moet maandag in Engeland zijn voor de crematie van haar broer. Ze woont al dertig jaar in Nederland en kent de ferry goed. Ze houdt rekening met een flinke vertraging van 2 à 3 uur. Misschien wordt dat meer, denkt ze. "Met de piek van de storm die nog moet komen, kunnen ze nooit aanmeren. Ze kunnen dan beter op zee blijven. Als ze gaan aanmeren of weggaan, dan hebben ze de meeste problemen. Dat is altijd al zo."

Turnley is zondagmiddag vanuit Almelo naar Hoek van Holland gereden. Volgens haar is de informatievoorziening vanuit ferrymaatschappij Stena Line niet best. Niemand neemt de telefoon op. "Je kunt niemand bereiken. Anders was ik niet al om 15:00 uur vertrokken."

De Engelse woont al 30 jaar in Nederland. Ze kent de veerboot op haar duimpje en weet wat het weer kan betekenen. "Het is altijd zo dat ze de meeste problemen hebben als ze gaan aanmeren of weggaan. Aanmeren kunnen ze dus beter nu niet doen."

Goede schoonmakers

De Engelse houdt rekening met een fikse vertraging. Daar haalt ze haar schouders maar voor op. "Er is hier niets te doen, dat is al jaren zo. Je kunt niet eens een kop koffie halen. Ik ga de auto en misschien slapen. Ik heb vannacht bijna niet geslapen vanwege de spanning voor de storm."

Ze heeft wel vertrouwen in de overtocht naar Harwich. "Het valt wel mee. Je moet geen gekke dingen doen. Gewoon gaan liggen. En niets eten. Als je niet wilt overgeven, dan moet je gewoon niet eten."

Turnley heeft eerder medelijden die zondag rond 19:00 nog onderweg zijn. Die moeten in de piek van storm op zee blijven, de boot kan niet binnenkomen. "Het zal een mooie boel zijn op die boot. Ik hoop dat ze goede schoonmakers hebben", besluit ze lachend.