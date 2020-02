Tsitsipas: 'Na drie nederlagen op rij wil ik winnen in Rotterdam'

Stefanos Tsitsipas is als tweede geplaatst en de grote publiekslieveling van het ABN Amro World Tennis Tournament. Hij kijkt uit naar zijn vierde optreden in Rotterdam.

"Ik ben blij om terug te zijn, hoewel ik hier nog nooit heb gewonnen", lacht de 21-jarige Griek. "Al drie jaar ben ik in de eerste ronde uitgeschakeld. Maar daar wil ik dit jaar verandering in brengen."

Tsitsipas noemt het ABN AMRO World Tennis Tournament een van de beste indoor toernooien ter wereld. Hij is goed op deze ondergrond. In 2018 won hij de Next Gen Finals, het eindejaarstoernooi voor de grootste talenten ter wereld. En vorig jaar in won hij zelfs de ATP Masters in Londen door in de finale Dominic Thiem te verslaan.

"Het center court in Rotterdam is prachtig. Het lijkt wel een beetje op de baan in Londen. Het toernooi heeft hier ook een prachtige historie, met winnaars als Federer, Ashe en Lendl. Het is een enorm zwaar 500-toernooi. Veel toppers doen mee."

