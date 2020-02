Rotterdamse fotograaf Freek van Arkel overleden

In zijn woonplaats Rotterdam is op donderdag 6 februari Freek van Arkel (1959) overleden. Van Arkel was vrijwel dagelijks met zijn camera's in de Rotterdamse haven te vinden en publiceerde daar een boek over. "Moet je kijken hoe mooi joh. Er zijn zoveel verschillende landschappen in de haven. Tussen prachtig en heel unheimisch", verwoordde hij zijn liefde voor de haven.

Freek van Arkel groeide op, studeerde en werkte in Rotterdam. Hij studeerde in 1986 af aan de Willem de Kooning Academie en werkte sindsdien als zelfstandige. Hij werkte voor grote bedrijven en instellingen, maar maakte ook eigen werk. Daarnaast fotografeerde hij voor Gers!

Havenfotograaf

De liefde voor de stad Rotterdam en de haven stuurde de blik van de Rotterdammer. Rotterdam was volgens hem veel meer dan je van een havenstad zou verwachten. "Alles is heerlijk groot. Dus als je als dan werkzaam mag zijn als fotograaf, dan weet je in ieder geval dat je in Rotterdam moet wezen", zei Van Arkel in 2012 met een grote glimlach voor de camera van RTV Rijnmond.

Een opdracht van Havenbedrijf Rotterdam was in 2012 uitgemond in zijn boek 'Report Rotterdam'. Daarin publiceerde hij een selectie van zijn havenfoto's die hij in 25 jaar maakte. Schrijver Dirk van Weelden schreef er tien verhalen bij, onder meer over de tijd waarin hij met Van Arkel op stap was.

Freek van Arkel was ernstig ziek toen hij overleed.