Zuid-Holland houdt droge voeten dankzij Noordwaard

De Noordwaard gaat maandag voor het eerst doen waar het voor bedoeld is; overtollig water opvangen. Het natuurgebied tussen de Nieuwe Merwede en de Biesbosch is speciaal met dit doel ontpolderd. Maandag komt het waterpeil voor het eerst hoog genoeg om de Noordwaard vol te laten stromen. "Dordrecht en Gorinchem houden het hierdoor droog", aldus Rijkswaterstaat.

De Noordwaard, grenzend aan Werkendam, werd in 2015 weer buitendijks in het kader van het project Ruimte voor de Rivier. Het gebied van zo'n 6000 voetbalvelden groot werd ontpolderd om te zorgen dat pieken in het waterpeil in de grote rivieren door aanhoudende zware regenval werden opvangen.

Voor de operatie zijn huizen en boerderijen naar hoger gelegen gebieden verplaatst of afgeschermd met kleine kades. Daardoor konden bewoners en boeren die dit wilden in het gebied blijven. Ook werden dijken die vroeger waren aangelegd voor de inpoldering, deels weer afgegraven.

Combinatie van hoogwater en zuidwesterstorm

Zodra het water in de Nieuwe Merwede twee meter boven NAP komt zal de Noordwaard dankzij de afgravingen in de dijken automatisch volstromen. Die drempel werd in 2018 net niet gehaald. Maar door de combinatie van hoogwater en de zuidwesterstorm zal dat maandag rond 16:00 uur wel gebeuren, aldus Rijkswaterstaat. "Het water in de Merwede bij Gorinchem zal dankzij de Noordwaard zo'n dertig centimeter lager staan."

Dieren

De dieren in de Noordwaard zullen het maandag ook hogerop zoeken. Ook voor hen zijn vluchtplaatsen ingericht. Boswachter Jacques van der Neuth liet vrijdag al weten dat hij de ontwikkelingen nauwget volgt.

Bekijk de video van Rijkswaterstaat over de ontpoldering van de Noordwaard