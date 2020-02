Bewoners Goudsesingel nog niet naar huis vanwege losgewaaid dak

Bewoners van veertig woningen aan de Goudsesingel in Rotterdam hebben zondagnacht elders moeten slapen, omdat het dak van de portiekflat er bijna af is gewaaid. Een deel van het dak is omgeklapt door de hevige wind. De bewoners hebben overnacht bij vrienden, bekenden of in een hotel.

De brandweer houdt de situatie bij het pand nog zeker tot maandagmiddag in de gaten. De Jonker Fransstraat en de Goudsesingel blijven voorlopig dicht. De bewoners moeten elders verblijven. De trams 7 en 8 worden tot maandagmiddag 16:30 uur omgeleid, meldt de RET.

De storm Ciara heeft voor vierhonderd meldingen van stormschade gezorgd in de regio Rijnmond. Dat meldt de Veiligheidsregio. Het is inmiddels weer iets rustiger. In de regio Zuid-Holland Zuid kwamen 120 meldingen van stormschade binnen.

"Het gaat nog wel hard waaien, maar we hopen het ergste achter de rug te hebben", zegt Kenneth van Veen van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. "Gisteren waren er veel incidenten met afgewaaide geveldelen, afgewaaide dakkapellen en bouwmaterialen die de rondte in vlogen."

De storm heeft er niet voor gezorgd dat er veel bomen zijn omgewaaid. Derhalve zijn er ook weinig auto's beschadigd geraakt. Ook heeft de wind geen slachtoffers gemaakt.

Op de Groene Kruisweg bij Geervliet werd in de nacht van zondag op maandag een auto volgens de bestuurder van de weg geblazen. De auto eindigde in de sloot. De bestuurder moest voor controle naar het ziekenhuis.

Code geel

Code oranje is opgeheven en de rust lijkt wedergekeerd, maar het kan maandag nog wel hard waaien. In verband daarmee zal een groot deel van de dag nog code geel gelden. De ANWB en Rijkswaterstaat verwachten een drukke ochtend - en avondspits.

Bussen, trams en metro's hebben de hele zondagavond nog gereden, net als de veerboten van de Stena Line. De passagiers van deze vervoersdienst vond het allemaal wel meevallen.

Treinverkeer

In de haven ligt het werk vrijwel overal stil. Kranen zijn in de stormstand gezet gezet zodat ze zo min mogelijk wind vangen. Buiten de haven lagen zondagavond nog tien schepen op zee te wachten tot ze de haven in konden. Loodsen konden niet afgezet worden op de schepen.

De NS heeft maandagochtend nog problemen met het treinverkeer. Tussen Amsterdam en Antwerpen en tussen Amsterdam en Breda rijden de treinen niet over de hogesnelheidslijn maar een via andere route. Dit komt door de harde wind. De vertraging is meer dan een uur.