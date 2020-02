Storm legt vervangende veerpont plat

De gratis veerdienst pendelt iedere twintig minuten en vaart tussen de Sint-Janshaven in Charlois naar de Sint-Jobshaven in het Lloydkwartier aan de noordkant en vice versa. Per dag maken duizenden fietsers en voetgangers gebruik van de veerdienst.

Fast Ferry

Vanwege de storm en hoge golven vaart de Fast Ferry Nieuwe Prins maandag de hele dag niet.

Door harde wind is er bouwmateriaal de Maastunnel in gewaaid. Daardoor is de Maastunneltraverse afgesloten. Het verkeer wordt bovenlangs geloodst. Ook buslijn 44 ondervindt hier hinder van. Er is een omleiding ingesteld in de richting Zuidplein. Hierdoor moet je rekening met extra reistijd en een overstap.

De politie overlegt nu of de onderdoorgang van de Maastunnel weer opengesteld kan worden voor verkeer.