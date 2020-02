Ontslagen Claudio Braga: 'Het was voor mij geen grote verrassing'

''Het was voor mij geen grote verrassing dat ik ben ontslagen. De prestaties waren niet goed. In de winterstop hebben we wat wisselingen in de spelersgroep gehad en hadden we het gevoel dat de prestaties beter werden en dat het de goede kant op zou gaan. Die kans wordt mij niet gegeven. Met de komst van technisch manager Harry van der Ham had ik dit eigenlijk wel sneller verwacht'', zegt Braga.

Harry van den Ham

Braga haalt op Radio Rijnmond hard uit naar Van der Ham, die in november werd aangesteld als technisch manager en nu de taken van Braga als hoofdtrainer op zich gaat nemen. ''Dat dingen anders moeten dat was logisch, maar nu was het zo duidelijk dat er heel veel dingen waren waar hij het niet mee eens was. Dat ik eigenlijk denk dit is provoceren. Het was al heel snel duidelijk dat men niet te spreken was over de gang van zaken en dat ook heel duidelijk liet blijken. Dan weet je dat je kan wachten op zo'n uitkomst'', aldus Braga op Radio Rijnmond.

Betere resultaten



Braga werd vorig jaar aangesteld als opvolger van de ontslagen Gerard de Nooijer. Dit seizoen stond FC Dordrecht lang onderaan in Keuken Kampioen Divisie. Na de winterstop waren de resulaten wel beter en klom de club naar de voorlaatste positie. Er werd gewonnen van FC Eindhoven en tegen Excelsior en Jong FC Utrecht was er een gelijkspel. Luister hier verder naar het hele gesprek met de ontslagen Claudio Braga.