Verkeer rond Maastunnel muurvast: 'We staan al een uur stil bij de Dorpsweg'

De afsluiting van de Maastunneltraverse zorgt maandagochtend in beide richtingen voor grote verkeershinder. Dat merkte ook Irene Oskam. Op Radio Rijnmond vertelde zij hoe ze in alle vroegte vanuit Oostvoorne vertrok om op tijd in het Erasmus MC te zijn voor een onderzoek. "Maar we staan al een uur stil op de Dorpsweg richting de Maastunnel."

Door harde wind is zondagmiddag bouwmateriaal de Maastunnel in gewaaid. Daardoor is de Maastunneltraverse maandagochtend nog steeds afgesloten. Het verkeer wordt bovenlangs geloodst.

Mevrouw Oskam meldde de verkeershinder die ze ondervond om 09:50 uur op Radio Rijnmond, terwijl ze al om 09:00 uur in het ziekenhuis had moeten zijn. "We zien telkens groene verkeerslichten weer rood worden, omdat we geen meter verder komen."

Gelukkig voor mevrouw Oskam gaat het niet om een spoedonderzoek. Waarschijnlijk moet ze nu wel een andere keer terugkomen en is het ritje naar Rotterdam voor niets geweest. "We zitten nu maar een beetje te praten, om ons heen te kijken en naar de radio te luisteren."