Verdachte bioscoopmoorden ook voor de rechter voor hennepkwekerij in Rotterdam

Ergün S, de verdachte van de Groningse bioscoopmoorden, moet deze week voor de Rotterdamse rechter verschijnen in verband met een oude hennepzaak. Hij zou in zijn woning in het Witte Dorp een hennepkwekerij hebben gehad.

De zaak dateert uit 2017. De verdachte zou een hennepkwekerij met driehonderd planten hebben beheerd. Daarvoor tapte hij illegaal elektriciteit af van Stedin. Ook had hij op een ander moment 12,6 gram MDMA bij zich.

S. verscheen vrijdag in een regiezitting voor de rechter in Groningen. Hij wordt verdacht eind oktober in een bioscoop een echtpaar dat schoonmaakte te hebben vermoord. Binnenkort wordt hij onderzocht in het Pieter Baan Centrum.