Heistelling valt tegen appartementencomplex in Rotterdam

Een heistelling is aan de Brede Hilledijk-Sumatraweg in de Rotterdamse wijk Katendrecht omgevallen en op meerdere woningen terechtgekomen. Er is forse schade ontstaan aan de gevel van het woongebouw met zes verdiepingen. De brandweer meldt dat er geen gewonden zijn.