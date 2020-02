Ooggetuige bij omgevallen heistelling: 'Hij viel dwars door het gebouw heen'

Een heistelling is aan de Brede Hilledijk-Sumatraweg in de Rotterdamse wijk Katendrecht omgevallen en op meerdere woningen terechtgekomen. Er is forse schade ontstaan aan de gevel van het woongebouw met 6 verdiepingen.

Aan de telefoon vertelt Ronald Kool, die achter het getroffen pand woont, wat hij ziet. "Ik was thuis toen het gebeurde. We hadden de hele nacht al het idee van: 'Gaat het wel goed met die heimachine?' Er gebeurde vannacht niets, maar vandaag dus wel."

"Er wordt een woningcomplex gebouwd. Daarom staan er meerdere heimachines. Een daarvan is dwars door een appartementencomplex op de Sumatraweg, nabij de Brede Hilledijk, geslagen. De machine viel van bovenaf dwars door het gebouw heen. De bovenste verdieping is ongedeerd gebleven. Alle vijf verdiepingen daaronder zijn wel getroffen."

Kool: "Ik zie veel bedrijvigheid van ambulances, politiewagens en brandweer. Er is een traumahelikopter en er zijn vier ambulances. Ik zie een kraanmachine van de brandweer die aan het kijken is wat er aan de hand. Ik zie nog niemand naar binnen gaan."

"Ik zou niet kunnen zeggen of er gewonden zijn, maar ik kan me wel voorstellen dat er mensen aanwezig waren in het pand. Ik zag iemand in een badjas over straat lopen."