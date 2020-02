Politie pakt dronken man op in Vlaardingen, blijkt drie messen bij zich te hebben

De man werd in eerste instantie opgepakt voor openbare dronkenschap. Later bleek dat hij ook drie messen bij zich had. "Ook in Vlaardingen is het net als in Schiedam verboden om messen op straat voorhanden te hebben. Messen horen niet op straat", reageert de agent die de man had opgepakt.

De man wordt nog verhoord en krijgt een proces verbaal voor zowel de dronkenschap als het messenbezit.