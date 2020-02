Rijnmond pakt uit tijdens ABN AMRO World Tennis Tournament

Rijnmond heeft deze hele week uitgebreid aandacht voor het ABN Amro World Tennis Tournament. Van maandag tot en met zondag wordt er dagelijks op TV, radio en de website bericht over het tennistoernooi, dat voor de 47ste keer in Ahoy plaatsvindt.

Televisie

Van maandag tot en met zondag is dagelijks om 17.25 uur de talkshow Tennis Plaza te zien op TV Rijnmond. De kijker krijgt hier onder andere een blik achter de schermen van het toernooi. Ook zijn er interviews met topspelers te zien, evenals samenvattingen van de wedstrijden. Bij het podium van Rijnmond in Ahoy bij Shops and Bites is ook dagelijks een handtekeningensessie rond 18.30 uur.

Radio

Ook op de radio wordt er volop aandacht besteed aan het tennistoernooi door middel van live-uitzendingen.

Deze zijn op de volgende tijdstippen live te beluisteren:

Maandag t/m vrijdag: 13.00 tot 16.00 en 19.00 tot 22.00 uur.

Zaterdag: 14.00 tot 17.00 en 19.00 tot 23.00 uur.

Zondag: 13.00 tot 18.00 uur.

In het ochtendprogramma van Radio Rijnmond wordt van maandag tot en met vrijdag een speciaal tennisjournaal uitgezonden. Dit is tussen 06.00 en 09.00 uur.

En ook online is Tennis Plaza terug te kijken en zie je diverse video's vanuit Ahoy.