Sparta tegen ADO met Ache, maar zonder Pinto

Sparta kan dinsdag in de competitiewedstrijd tegen ADO Den Haag weer een beroep doen op spits Ragnar Ache. De Duitse aanvaller is volledig hersteld van zijn spierblessure en weer inzetbaar.

Eigenlijk stond Sparta-ADO Den Haag afgelopen zondag op het programma, maar vanwege de storm is deze verplaatst naar dinsdagavond. Voor Ache kwam dat goed uit aangezien hij afgelopen weekend nog een twijfelgeval was binnen de selectie van Henk Fraser.

Verdediger Mica Pinto is er niet bij. De in de winterstop van Fortuna Sittard overgekomen linksback is niet fit en wordt vervangen door Lassana Faye. Mohamed Rayhi is geschorst. Eerder dit seizoen won Sparta in Den Haag met 2-1 dankzij twee goals van Rayhi.

Sparta- ADO Den Haag is dinsdagavond om kwart voor negen en uiteraard live te volgen via Radio Rijnmond Sport.