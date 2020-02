Hoogwater in de regio: 'Haal je auto langs de kade weg!'

Hoogwater in het Lorregat in Puttershoek.

Door springtij, hoge rivierafvoer en een sterke westenwind is er in de regio maandagmiddag sprake van een hogere waterstand. Rijkswaterstaat verwacht rond Rotterdam waterstanden van meer dan 2,50 meter boven NAP. Kades in onder meer Rotterdam, Zwijndrecht, Dordrecht en Vlaardingen zijn ondergelopen. In Dordrecht worden zandzakken neergelegd.