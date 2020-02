Voor de bewoners van het appartementencomplex dat maandagochtend werd getroffen door een omvallende heistelling, was het flink schrikken. "Toen ik aankwam zag ik dat de heistelling in mijn slaapkamer was gevallen. De hele pui is weg en mijn slaapkamer ligt vol stenen."

Een bewoner vertelt aan Rijnmond wat hij bij zijn woning aantrof toen hij thuis kwam. "Mijn vrouw en ik wonen op de vierde verdieping. De slaapkamer is waarschijnlijk ook ontwricht. Mijn vrouw was thuis, maar zij heeft gelukkig niets."



"We waren tv aan het kijken en ik hoorde ineens een flink kabaal. Daarna zag ik stofwolken binnenkomen", zegt een andere bewoner van een getroffen woning.

Kind

"Ik heb mijn jongen in de woonkamer gelaten en ben gaan kijken. Ik had vrij uitzicht en wist genoeg." Gelukkig is het tweetal ongedeerd gebleven. "Het had ook afgelopen avond kunnen gebeuren en dan hadden we op bed gelegen. Alle woningen hebben dezelfde indeling. Als je ligt te slapen of je kind is daar aan het spelen, dan heb je gewoon grote pech."

Een ooggetuige liep voorbij het complex en hoorde al wat kraken. "Ik zag die stelling ook wiebelen. Vervolgens hoorde ik een harde knal", legt hij uit. "Ik heb geen mensen gezien die daar liepen."