Rotterdamse douanier blijft voorlopig vastzitten

Een Rotterdamse douanier die betrokken zou zijn geweest bij drugshandel blijft voorlopig nog in de cel. Een verzoek om hem met een enkelband naar huis te sturen, is woensdag door de rechter afgewezen.

Hassan O. (38) wordt gekoppeld aan een transport van 1500 kilo cocaïne, in februari 2019. De douanier zou de bewuste containers buiten de scans hebben gehouden. Zelf ontkent hij: anderen moeten zijn inlogcodes hebben gebruikt.

Zijn advocaat Ruud van Boom kwam woensdag met nieuwe munitie voor die theorie. Het betrof een sms-contact tussen twee personen, luisterend naar de namen "Moi" en "M&M's". Van Boom: "Die M&M's heeft het erover dat er in een maand tijd vier mensen zijn gepakt. Drie daarvan zouden 'koekenbakkers' zijn en de vierde 'is onschuldig', want ze hadden 'zijn codes gebruikt'. Dat laatste past dus precies bij mijn cliënt."

Van Boom wijst op de arrestatie van drie douaniers in maart 2019, kort nadat Hassan O. was opgepakt. "Dat was binnen een maand. Ik vind dat het nader moet worden uitgezocht wie die M&M's is." Officier van justitie Ronald Steen is daar best toe bereid, al noemt hij de sms'jes 'onduidelijk'. "Bovendien, dat sms-contact is in juli 2019. Misschien was het geen eigen wetenschap en haalden ze hun informatie uit de media."

Afwijking

Advocaat Van Boom vindt nog iets opmerkelijk. Het bewuste drugstransport was afgedaan met de mededeling dat er 'geen bijzonderheden' waren gevonden. "Maar mijn cliënt gebruikte altijd een standaardzin, die anders was, namelijk: 'Er is geen afwijking in de lading gezien'. Misschien kunnen al zijn afhandelingen nog eens worden bekeken op die standaardzin."

Ook daar wil het OM wel aan meewerken, maar: "Misschien gebruikte hij die ene keer net een andere zin. Dus ik weet niet of het veel zegt." De officier van justitie wees nog maar eens op belastend materiaal tegen de verdachte: de vondst van een zogeheten PGP-telefoon met versleutelde berichten. "Daarin gaat het over 'scannen' en 'drugs in wijn' zodat spullen onzichtbaar blijven voor straling."