Vervangende pont Maastunnel vaart weer

De vervangende pont tussen de Sint-Janshaven en Sint-Jobshaven in Rotterdam, vaart weer. Het alternatief voor het afgesloten fiets- en voetgangersdeel van de Maastunnel, werd zondagmiddag uit de vaart gehaald vanwege de storm.

De gratis veerdienst pendelt iedere twintig minuten en vaart tussen de Sint-Janshaven in Charlois naar de Sint-Jobshaven in het Lloydkwartier aan de noordkant en vice versa. Per dag maken duizenden fietsers en voetgangers gebruik van de veerdienst.

De Fast Ferry tussen Hoek van Holland en de Maasvlakte vaart maandag de hele dag niet. Het is nog niet duidelijk of hij dinsdag weer in gebruik wordt genomen.

De RET adviseert reizigers om de actuele dienstregeling van de Fast Ferry Nieuwe Prins via de website van de RET in de gaten te houden.