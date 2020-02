'De vouchers zijn op': ergernis over vertraagde vluchten Rotterdam Airport

Vertraging door het stormachtige weer zorgde maandag voor enige ergernis bij vertrekkende passagiers op Rotterdam The Hague Airport. "Ik had beter met de auto kunnen gaan en nu zijn ook nog de vouchers op," roept een geïrriteerde reiziger in de vertrekhal.

Volgens Raymond de Jong, woordvoerder van Rotterdam The Hague Airport, heeft het vliegveld nog steeds last van de storm Ciara. "Door de verstoringen van gisteren konden we vandaag niet rekenen op toestellen die hier gisteren al hadden moeten staan. Die moeten nu van elders komen en dat geeft vertragingen. Heel vervelend voor de reizigers, maar helaas moeten ze lang wachten."

Begrafenis

Één van de vluchten die is vertraagd, is de vlucht naar het Spaanse Alicante. Het vliegtuig zou eigenlijk maandagochtend om 07:15 uur vertrekken.

"Ik hoop wel dat 'ie gaat vliegen," zegt Fijko van Leeuwen die met vrienden naar Alicante vliegt voor een begrafenis. "Het wordt krap. We hopen niet dat we te laat zijn voor de begrafenis."

"Het is balen, maar wat kun je er aan doen?", vraagt Marlene zich af. "Je kunt je druk maken, maar dat heeft ook geen zin. Het voornaamste is dat we veilig vliegen en dat we vandaag vertrekken."

De meeste reizigers waren al om 05:00 uur op het vliegveld. Als het vliegtuig naar Spanje om 11:30 uur nog steeds niet is vertrokken, groeit de ergernis in de vertrekhal.

Domme spelletjes

"Je doet weinig, een beetje heen een weer lopen en domme spelletjes doen op je telefoon", zegt Michel Raas met een ontevreden gezicht. "Ze zeggen dat het aan de weersomstandigheden ligt, maar je ziet wel af en toe vliegtuigen komen en gaan. Dat is vreemd."

Adrie Groeneweg vindt het wachten ook vervelend, maar ze maakt er het beste van. "Veiligheid gaat voor alles. Ondertussen doen we van alles: koffie drinken, broodje eten, puzzelen, spelletjes doen... We vermaken ons hier wel."

De vlucht naar Alicante is uiteindelijk rond 13:30 uur alsnog vertrokken, meldt de woordvoerder.