Omgevallen heistelling op Katendrecht was bemand

De heistelling, die vanochtend in Rotterdam-Katendrecht op een flatgebouw viel, was op dat moment bemand. Een machinist en een heiwerker waren aan het werk op de Sumatraweg toen het gevaarte omviel. De twee kwamen met de schrik vrij.

De heistelling was het hele weekend vastgesjord vanwege de storm. Maar maandag werd er weer gewoon gewerkt. Om 7.00 en om 10.00 uur is gekeken hoe het weer was. Met windkracht zes was de wind voldoende afgenomen om weer aan de slag te kunnen. "Pas bij windkracht zeven wordt het werk gestaakt. Daarnaast oordeelt ook de machinist nog of het verantwoord is om te werken", laat een woordvoerder van eigenaar Heijmans weten.

Door het ongeluk zijn vier huizen voorlopig onbewoonbaar. Woningcorporatie Woonstad zoekt onderdak voor de gedupeerden.

De heistelling ligt nog tegen het pand aan. Pas als het onderzoek is afgerond, kan de stelling verwijderd worden. Daarna kan met het herstel van de huizen begonnen worden.