Dordrecht zet zandzakken in tegen hoogwater

Zandzakken voor een pand aan de Taankade in Dordrecht. Foto: MediaTV

De gemeente Dordrecht heeft maandagmiddag zandzakken neergelegd voor panden aan de kade. Door een hoge waterstand lopen de kades op verschillende plekken in de stad onder.

Rijkswaterstaat meldt dat het water rond 17:00 uur op 2,24 meter boven NAP stond. Onder meer de Taankade is ondergelopen. Het hoge water komt door een combinatie van springtij, hoge riviertoevoer en een westenwind.

De wijkagent van het centrum van Dordrecht waarschuwt automobilisten om hun wagen niet langs de kade te parkeren. "Het water stijgt namelijk nog steeds en loopt nu al op diverse locaties over de kades", schrijft hij op Twitter.



Ook elders in de regio stromen kades onder. Dat is onder meer het geval in Rotterdam, Zwijndrecht en Vlaardingen.