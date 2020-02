Spanjaarden overleven eerste ronde ABN AMRO World Tennis Tournament

De Spanjaarden Roberto Bautista Agut en Pablo Carreno Busta hebben maandag de tweede ronde bereikt van het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam Ahoy. Carreno Busta versloeg Adrian Mannarino in een lange partij. Bautista Agut was te sterk voor Marton Fuscovics.

De partij tussen Mannarino en Busta duurde maar liefst 2 uur en 45 minuten. De Spaanse tennisser, nummer dertig van de wereldranglijst, won in drie lange sets: 7-5, 6-7 en 6-4. In de derde set liet Carreno Busta drie matchpoints op eigen service onbenut, maar een game later sloeg hij wel toe op de service van zijn opponent.

Bautista Agut had het ook niet eenvoudig met Fucsovics. Hij verloor de eerste set met 6-4, trok de tweede in de tiebreak naar zich toe (7-6) en was in de laatste set snel klaar met de Hongaar: 6-1.

In de tweede ronde treffen Bautista Agut en Carreno Busta elkaar in Rotterdam Ahoy. Opvallend is dat nog nooit een Spanjaard het toernooi in Rotterdam won.