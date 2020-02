Wijnaldum en Dulfer beste sportman en sportvrouw van regio Rijnmond

Georginio Wijnaldum is Sportman van het Jaar 2019

Georginio Wijnaldum en Kelly Dulfer zijn tijdens de Sport Awards Rotterdam-Rijnmond maandagavond in Rotterdam Ahoy uitgeroepen tot sportman en sportvrouw van het jaar. Verder werden de awards, die plaatsvonden tijdens het ABN AMRO World Tennis Tournament, uitgereikt voor de beste sportcoach, sportvrijwilliger, sporttalent en sportploeg uit de regio.

Wijnaldum kreeg de award vanwege zijn prestaties bij het Nederlands Elftal en Liverpool. Met de laatstgenoemde ploeg won hij vorig jaar de Champions League en hij is hard op weg om dit seizoen de Premier League in Engeland te winnen. Handbalster Kelly Dulfer uit Schiedam verdiende haar award onder andere door haar prestatie op het WK in Japan, waar ze met de Oranjevrouwen een gouden medaille behaalde.

Sparta

De award voor de beste coach van de regio Rijnmond ging dit jaar naar Henk Fraser. De Sparta-coach promoveerde afgelopen jaar naar de eredivisie met de club uit Spangen. Sparta ontving als club ook de award voor beste sportploeg in de regio van het afgelopen jaar.

Talent van het Jaar

De 17-jarige judoka Yael van Heemst won de award voor het grootste sporttalent. Ze bereikte in 2019 in haar gewichtsklasse een eerste plaats op de World Ranking onder de 18 jaar. Ook werd de judoka uit Krimpen aan den IJssel Nederlands kampioen.

Vrijwilliger van het jaar

Nicolien de Wit werkt al vijftig jaar als vrijwilliger bij de handbalvereniging Feyenoord Handbal en kreeg hiervoor de award voor sportvrijwilliger van het jaar. Ook was er een award voor taekwondo-club Abdel-Kwan Rotterdam, die werd uitgeroepen tot 'Leukste Kluppie'. De 'Meer dan Sport Award' ging naar Noël Soares Brazão, die met zijn kickboksschool Team Soares Brazão onder andere lessen verzorgt voor wijkagenten en kinderen met een beperking.

De winnaars van Sport Awards Rotterdam-Rijnmond werden voor de ene helft bepaald door het publiek en voor de andere helft door een vijfkoppige vakjury. Via de website van Rijnmond werden er bijna 25 duizend stemmen uitgebracht.

Georginio Wijnaldum was vorige week op vakantie in Dubai en kreeg daar de prijs overhandigd. Bekijk hierboven de video.