A20 naar Hoek van Holland weer vrij na ongeluk

De vertraging liep rond 19:00 uur op tot bijna twee uur. Een uur later was dat nog ruim een uur. Weggebruikers richting Hoek van Holland wordt geadviseerd om te rijden via de Beneluxtunnel, over de A16, A15 en de A4. Rond 21:15 uur was de weg weer vrij.

Door het ongeluk is de vangrail op de snelweg beschadigd geraakt. Deze is inmiddels gerepareerd.