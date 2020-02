Ruim anderhalf uur vertraging op A20 naar Hoek van Holland door ongeluk

Op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland zijn maandagavond twee rijstroken afgesloten tussen Rotterdam-Prins Alexander en Crooswijk. Er is een ongeluk gebeurd met een auto en vrachtwagen.

De vertraging loopt rond 19:00 uur op tot bijna twee uur. Weggebruikers richting Hoek van Holland wordt geadviseerd om te rijden via de Beneluxtunnel, over de A16, A15 en de A4. Verkeer wordt via de af- en oprit omgeleid.

Door het ongeluk is de vangrail op de snelweg beschadigd geraakt. Dit wordt na 20:30 uur gerepareerd, meldt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.