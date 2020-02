Tennis Plaza - Aflevering 1: Tsitsipas, dubbelspeler Herbert én voetbal

Het ABN AMRO World Tennis Tournament is maandag in Rotterdam Ahoy begonnen. Dat betekent meteen ook de start van Tennis Plaza: dé tennistalkshow tijdens het ABN AMRO World Tennis Tournament.

In de eerste aflevering van Tennis Plaza ontvangt presentator Bart Nolles toernooidirecteur Richard Krajicek en dubbelspeler Pierre-Hugues Herbert uit Frankrijk.

Herbert doet alleen aan het dubbeltoernooi mee, terwijl de Fransman ook in het enkelspel uit de voeten kan. In Tennis Plaza legt Herbert uit waarom hij niet aan de kwalificaties mee kon doen.

Daarnaast zie je een portret van de Griekse tennisser Stefano Tsitsipas, één van de favorieten voor de eindwinst. Verder voorspellen drie tennisjournalisten welke twee spelers zondag in de finale zullen staan.

FC Rijnmond

Omdat de maandag vanwege FC Rijnmond ook dé voetbaldag op TV Rijnmond is, is er ook een voetbalgedeelte in Tennis Plaza. Daarom zullen verslaggever Sinclair Bischop en chef sport Ruud van Os ook aanschuiven.

De mannen bespreken de afgelastingen van AZ-Feyenoord en Sparta-ADO Den Haag en de komende week van Feyenoord. Uiteraard ging het ook over het ontslag van trainer Claudio Braga bij FC Dordrecht.