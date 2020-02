Stormachtig begin voor baby James

Vader Jack: 'Van aangifte doen is het niet meer gekomen'

Het zal je maar gebeuren: je gaat met je baby van nog geen dag oud vanuit het ziekenhuis naar huis, het hele huis zit vol met kraamvisite en dan raast storm Ciara over de stad. Door de halve wind dreigt je dak eraf te vliegen, waardoor je direct je huis uit moet. Het overkwam een jong gezin zondag aan de Goudsesingel in Rotterdam.

"Normaal als je met z'n tweetjes bent, dan regel je zoiets wel. Alleen nu zit je met een kleine van nog geen 24 uur oud. was. En dan denk je: waar moeten we nou naartoe?", zegt kersverse vader Jack Allart.

Gelukkig kon het jonge gezin meteen terecht in het geboortecentrum van het Sophia Kinderziekenhuis, waar de kleine ook geboren is. "We zijn hier echt goed opgevangen."

Op maandagmiddag zou nog naar het dak worden gekeken, maar helaas liet het weer dit niet toe. Dinsdagochtend wordt er opnieuw overlegd.

Jack en zijn gezin hopen in ieder geval van harte dat ze dinsdag weer lekker naar huis kunnen. "Dan kunnen we op een normale manier genieten van de kraamtijd."

Klein Rotterdammertje

Kleine James kan nog geen officiële Rotterdammer worden genoemd. Jack: "Ik zou hem eigenlijk maandagochtend moeten aangeven op het Stadhuis, maar daar ben ik niet meer aan toegekomen."

Hij geeft aan nog een andere belangrijke taak te moeten volbrengen: "Ik moet hem ook zo snel mogelijk aanmelden als kameraadje van Feyenoord. Minstens net zo belangrijk."