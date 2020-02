Sporttalent en judoka Van Heemst: 'Zag dit niet aankomen'

Yael van Heemst mocht maandag in Rotterdam Ahoy de prijs van Sporttalent van het Jaar 2019 in ontvangst nemen. De 17-jarige judoka bereikte in haar gewichtsklasse een eerste plaats op de World Ranking onder de 18 jaar. Ook werd de judoka uit Krimpen aan den IJssel Nederlands kampioen.

"Ik zag deze prijs niet aankomen", geeft Van Heemst toe. "Ik was al vereerd dat ik genomineerd was. De andere twee genomineerden zijn ook erg getalenteerd. Maar deze prijs is mooi meegenomen."

De judoka wil graag naar de Olympische Spelen, maar Van Heemst legt niet veel druk op deze ambitie. "Ik probeer per jaar het zo goed mogelijk te doen." Het jaar 2024 is volgens Van Heemst nog te vroeg. "Maar hopelijk lukt het in 2028."

