Groeiende zandplaat baart Westvoorne zorgen

De zee voor de kust van Westvoorne wordt door verzanding steeds ondieper. Wie bij het badstrand van Rockanje het water in gaat, moet een flink stuk lopen om het water tot boven de knieën te laten komen. De gemeente vreest dat we over een aantal jaar zo naar Ouddorp kunnen banjeren.

En dus gaan de gemeenten Westvoorne en Goeree-Overflakkee met onder meer het waterschap en de provincie onderzoek doen naar de verzanding. Want de problemen kunnen groot zijn als dit zo door gaat.

“Onze economie draait voor een groot deel op het feit dat hier een strand is. Daardoor komen hier toeristen en badgasten en is het een fijn leefgebied”, legt wethouder Lies van der Pol uit. “Maar denk ook aan de waterkwaliteit en aan de natuur in ons duingebied.”

Strandtenteigenaren

Ondernemer Willem Korevaar van de Havana Beachclub maakt zich ook zorgen. “Mensen komen niet alleen voor een fijn strand, maar ook voor een mooie zee. En we zien de laatste vijf jaar echt dat het ontzettend hard gaat met de zandplaat. Je loopt straks echt zo vanaf hier naar Goeree-Overflakkee.”

Toch is de verzanding volgens de wethouder al veel langer aan de gang. Ze vindt het daarom niet terecht dat veel mensen wijzen naar de aanleg van de Tweede Maasvlakte als de boosdoener. “Ook door de sluiting van de Haringvlietdam en de bouw van de slufter is het in een versnelling geraakt. De natuurlijke kustboog is verschoven naar het westen en de hele dynamiek is hierdoor veranderd.”

Baggeren

Over een mogelijke oplossing wil de wethouder het nog niet hebben. Ze gaat graag open het onderzoek in. “Ik ga niet zeggen dat we sowieso gaan baggeren of dat we het zo laten. We willen eerst weten hoe we een zo optimaal mogelijk evenwicht kunnen creëren, waarmee we alle belangen dienen.”

Voor Korevaar is het duidelijk. “Van mij mogen ze volgend jaar gelijk beginnen met het weghalen van de zandplaat, zodat we weer een echte zee hebben.”

Voor het onderzoek is een jaar uitgetrokken. Binnenkort worden de handtekeningen onder de samenwerkingsovereenkomst gezet.