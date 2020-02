Bouwers Zalmhaventoren werken door, ondanks harde wind

Storm of niet, de bouw van de Zalmhaventoren in Rotterdam gaat maandag gewoon door. Op de eerste vier etages van wat het hoogste gebouw van Rotterdam en de Benelux gaat worden is een grote overkapping gezet. Daaronder kan zonder last van de harde windstoten verder worden gebouwd. Zelfs bij stormen.

De hele dag zijn de bouwers zaterdag bezig geweest om het bouwterrein op de Zalmhaven 'stormvrij te maken'. Alles wat los lag, is vastgemaakt of afgedekt. Tijdens de storm van zondag zijn er geen problemen geweest.

Toch draaien maandagmorgen de kranen bij de twee torens die zeventig meter worden niet. De kraanmachinisten vinden het te gevaarlijk met al die windstoten. De bouwers kunnen nog wel ander werk in de flats doen.

Hijsloods voor hoogste toren

Op de plek van de hoogste toren kan de inpandige kraan van de hijsloods wel gebruikt worden. Op wat de eerste etage van de toren gaat worden, staan de liftschacht en het trappenhuis er al. Verder op de bouwvloer voornamelijk stalen buizen die uit de grond steken.

De woningen worden met kant en klare betonnen wanden en vloeren opgebouwd. "Steekeinden zijn dat. Wapeningsstaal", zegt Wouter van der Zwan van bopuwbedrijf BAM. "Die gebruiken we om de in de fabriek gebouwde delen op te zetten".

Op wat de toegang tot de balkons is, staan nu al kozijnen compleet met glas en deur. De wanden en de plafonds en vloerdelen worden de komende dagen geplaatst. "Een grote wand van soms wel tien meter kan zo op zijn plek gezet worden", vertelt Van der Zwan.

Een verdieping per week

Straks 'groeit' de Zalmhaventoren iedere week met één verdieping. Nu kost de bouw van de eerste etages iets meer tijd. Gekeken wordt of de werkwijze die op de tekentafel is bedacht de juiste is of dat er nog verbeteringen uitgevoerd kunnen worden. Zo'n verbetering is het plaatsen van kozijnen waar het glas al in zit. Oorspronkelijk zouden de kozijnen pas in de flat in elkaar worden gezet. Nu is besloten dat het al kant en klaar geplaatst kan worden.

In totaal komen er 62 etages. De bouw van de Zalmhaventoren moet in 2023 klaar zijn.