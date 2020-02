Kasparian en Kemp: 'Olympische Spelen zijn geen droom, maar een doel'

Bokser Artjom Kasparian en honkballer Dwayne Kemp schoven maandag aan in Tennis Plaza. Zij spraken over hun sportieve doelen. "Als je jong bent, dan zijn de Olympische Spelen een droom. Nu zijn die een doel", stelt de Rotterdamse Kemp.

Zo kunnen Kasparian en Kemp met hun sporten zich nog kwalificeren voor de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio. "Ik haal alles uit de kast om die te halen", vertelt Kasparian uit Capelle aan den IJssel.

Kasparian komt oorspronkelijk uit Rusland. Hij vluchtte met zijn ouders uit dat land. "Ik denk er elke keer weer aan. Elk toernooi dat ik boks, zelfs elke training. Ik denk dat het me juist heeft gemaakt wat ik meer ben", vertelt hij.

Coronavirus

In maart speelt de Nederlandse honkbalploeg voor haar laatste kans om de Olympische Spelen te halen. Kemp en zijn team gaan dan naar Taiwan voor het olympisch kwalificatietoernooi.

Het coronavirus, dat in China is uitgebroken, is ook bij de Nederlandse honkballers een onderwerp van gesprek. Taiwan ligt in de buurt van China. "Ik denk dat in aanloop naar het toernooi het meer een onderwerp wordt", vermoedt Kemp.

"We moeten sowieso een kwalificatietoernooi spelen. Daar moet de focus op. Als het ergens anders moet, dan gaan we ergens anders heen", vertelt Kemp.

Of de Nederlanders volgens de Neptuniaan zich gaan plaatsen? "Natuurlijk gaat het gebeuren!"

Luister hierboven naar het volledige gesprek van presentator Dennis van Eersel met bokser Artjom Kasparian en honkballer Dwayne Kemp.