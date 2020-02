Burgemeester Gorinchem sluit drugspand

Burgemeester Reinie Melissant-Briene van de gemeente Gorinchem heeft maandag een woning in haar gemeente gesloten, omdat de politie daar eind vorige maand verdovende middelen heeft gevonden. In het huis lag ook contant geld, een weegschaal en een drukpers.

Het gaat om een huis aan de Pensionarisstraat. De woning wordt op basis van de Opiumwet voor drie maanden gesloten. De spullen zijn in beslag genomen door de politie.

De burgemeester sloot in november 2018 ook een drugspand aan de Pensionarisstraat. Daar werd destijds harddrugs en tienduizend euro cash gevonden. Het is niet bekend of het om dezelfde woning gaat.