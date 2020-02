Medewerker supermarkt mogelijk beschoten bij overval

Een supermarkt aan de Dordtselaan in Rotterdam-Zuid is maandagavond rond 20:45 uur overvallen. Daarbij is de medewerker van de supermarkt gewond geraakt, meldt een woordvoerder van de politie. Hij is mogelijk beschoten.

Het slachtoffer heeft een flinke wond op zijn bovenarm. Volgens de politie gaat het mogelijk om een schotwond. Het is nog onduidelijk of in de omgeving kogelhulzen zijn gevonden.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd. Hij is niet in levensgevaar.

Getuigen hebben na de overval iemand hard zien wegrennen richting de Putselaan. De verdachte droeg zwarte kleding, een capuchon en witte schoenen. Het is niet bekend of hij iets heeft buitgemaakt.