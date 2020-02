Ook breedtesport telt mee bij Sport Awards Rotterdam-Rijnmond

Nicolien de Wit van Feyenoord Handbal is 'Sportvrijwilliger van het Jaar 2019'

Tijdens de Sport Awards Rotterdam-Rijnmond was er niet alleen aandacht voor de topsport. Ook de breedtesport werd in het zonnetje gezet met de prijzen van het Leukste Kluppie, de Sportvrijwilliger van het Jaar en de Meer dan Sport Award.

Leukste Kluppie

Zo pakte de Rotterdamse taekwondoclub Abdel-kwan uit Rotterdam-Zuid de prijs van het 'Leukste Kluppie'. Het is de tweede keer dat de vechtsporters deze prijs winnen.

In tien jaar tijd is Abdel-kwan van tachtig naar vijfhonderd leden gegaan. "De ambitie is om naar 2 duizend leden te gaan", vertelt Abdessamia Maghnouj, hoofdtrainer van Abdel-kwan, ambitieus. Volgens hem is de club meer dan alleen vechtsporten.

Sportvrijwilliger van het Jaar

Nicolien de Wit van Feyenoord Handbal kreeg de eervolle vermelding van 'Sportvrijwilliger van het Jaar': "Deze prijs is een goede en leuke waardering die ik krijg. Maar ik doe het niet alleen, want we doen het met alle vrijwilligers."

De Wit is afgekeurd vanwege de ziekte van Ménière, waardoor zij meer tijd heeft om op de achtergrond voor Feyenoord Handbal te werken. "Het is lastig om te zeggen hoeveel tijd ik hiermee kwijt ben, maar dat zal zeker twaalf tot veertien uur in de week zijn."

Meer dan Sport Award

Noël Soares Brazão mocht de 'Meer dan Sport Award 2019' in ontvangst nemen. Hij geeft als trainer Team Soares kickbokstrainingen om jeugd van de straat te houden. "We willen hen hiermee discipline en structuur geven, zodat ze beter in de maatschappij kunnen presteren."

Soares zou wel graag meer vrijwilligers willen hebben in zijn team. "We willen de kinderen niet tot vechtmachines opleiden", benadrukt hij. "We willen de kinderen ontwikkelen."