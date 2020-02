'Reset' voor Biesbosch door hoog water

Een uniek moment in de Noordwaard, onderdeel van de Biesbosch. Het gebied langs de Nieuwe Merwede bij Werkendam is in 2015 ontpolderd, om overtollig water te kunnen opvangen. Maandagmiddag was het dan zover en spoelde de voormalige polder -zo'n 6000 voetbalden groot- onder. "De Biesbosch wordt even gereset", zegt boswachter Thomas van der Es.

Zodra het water in de Nieuwe Merwede twee meter boven NAP komt, stroomt de Noordwaard dankzij afgravingen automatisch vol.

"Alle grienden, bossen en graslanden lopen onder", zegt de boswachter. De dieren in de Noordwaard hebben zich teruggetrokken naar hoger gelegen vluchtplaatsen. Van der Es zag maandagochtend onder meer reeën, hazen en bevers die het hogerop zochten. "Als ze rust gegund wordt, kunnen ze daar zeker een paar dagen vertoeven. Maar er zullen ook slachtoffers vallen, zeker onder reeen."

De gevolgen van de overstroming zullen over een paar maanden te zien zijn in het gebied. "In het voorjaar zie je terug wat het water heeft gedaan; dat heeft zand en kruiden afgezet. We zien dan in juni de flora en de bloemen vol in bloei staan. Een gebied als de Biesbosch heeft overstromingen nodig, dat hoort er gewoon bij."

Ook voor bewoners van de voormalige polder was het een bijzonder moment. Hun huizen werden vijf jaar geleden afgebroken. Op verhoogde terpen werden nieuwe woningen gebouwd. "Het is best emotioneel," zegt een bewoonster. "Nu kunnen we voor het eerst met eigen ogen zien waarom we destijds ons huis uit moesten."