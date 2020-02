Peter Blangé: 'Vrede met afwezigheid van winnaars Sport Awards'

Als directeur van Rotterdam Topsport kon Peter Blangé maandag uiteraard niet ontbreken bij de uitreiking van de Sport Awards Rotterdam-Rijnmond in Rotterdam Ahoy. Een aantal winnaars schitterde wel in afwezigheid, maar daar had Blangé alle begrip voor.

Zo waren Georginio Wijnaldum (Sportman van het Jaar), Kelly Dulfer (Sportvrouw van het Jaar) en Sparta (Sportploeg van het Jaar) niet present.

"Sparta is voorbereiding op het duel tegen ADO, omdat die wedstrijd vanwege de storm was afgelast. Dat snap ik wel, dat is overmacht", zegt Blangé.

"Dulfer en Wijnaldum zijn ergens anders. That's all in the game. Dan is het een keuze: moet je hen dan wel óf niet nomineren? Het zijn geweldige sportmensen met geweldige prestaties, dus ik heb daar vrede mee", vertelt Blangé. "Natuurlijk is het wel het lekkerst als zij live aanwezig zijn, maar dat is inherent aan een verkiezing dat niet iedereen er kan zijn."

Kijk hierboven naar het volledige interview van verslaggever Teun de Jong met Peter Blangé. In dat gesprek vertelt Blangé meer over de Sport Awards Rotterdam-Rijnmond, zijn werkzaamheden bij Rotterdam Topsport en de Rotterdamse afvaardiging voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.