Het weer van vandaag: houdt die wind dan nooit op?

Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en blijft het droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De westenwind neemt iets af en wordt vrij krachtig en aan zee hard, windkracht 5 tot 7. Er kunnen nog (zware) windstoten voorkomen tussen 60 en 85 km/u.

Morgen zijn er perioden met zon en blijft het in het Rijnmondgebied droog. In de middag wordt het 7 graden. De westenwind waait (vrij) krachtig, windkracht 5 of 6. Langs de kust bestaat er eerst nog kans op windstoten tot 75 km/u.



Vooruitzichten

Donderdag en op zondag zijn er perioden met regen. Vrijdag verloopt droog met soms wat zon. De wind neemt eerst in kracht af, om mogelijk op zondag weer flink in kracht toe te nemen waarbij rekening moet worden gehouden met zware windstoten tussen 75 en 100 km/u. De temperatuur gaat in het weekend fors omhoog, op zondag kan het wel 14 graden worden.