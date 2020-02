Opnieuw natte voeten in Dordrecht, overlast beperkt

Het water in de Oude Maas liep dinsdagmorgen opnieuw over de kades in de historische binnenstad van Dordrecht. Maar zo erg als maandagavond werd het niet.

Het waterpeil bereikte dinsdagmorgen rond 05:30 uur 2,12 meter boven NAP, zeggen mensen ter plaatse. Volgens ooggetuigen stond het iets minder hoog dan de avond ervoor. Toen was er sprake van een maximum van 2,24 boven NAP.

"Wij zijn het wel gewend. Zo griezelig is het niet", vertelde een Dordtenaar maandagavond aan Rijnmond. "We wonen hier nu twee jaar en we hebben het al twee keer meegemaakt. Het is nu wel een stuk erger dan de vorige keer."

Op pootjes

Een paar straten verderop staat een bewoner wat later het water weer naar buiten te borstelen. "Ja, de vloer is weer gedweild", zegt hij lachend.

De man woont al vijftien jaar in het buitendijkse gebied in de historische binnenstad van Dordrecht. Hij heeft het water dus wel een paar keer zeer hoog zien komen.

"Wij zagen een paar dagen geleden dus al aankomen dat dit ging gebeuren", legt hij uit. "Dan neem je je voorbereidingen. Je haalt wat spullen van de vloer, zoals boeken en een computer bijvoorbeeld. En voor de rest moet je het gewoon ondergaan."

Het huis kan het aan, voegt de man eraan toe. Zo staat de hele keuken 'op pootjes'. De kasten beginnen pas op veertig centimeter hoogte en de vloer is van steen. De eettafel, die een paar meter verderop, staat, opmerkelijk genoeg, in emmers. "Dat beschermt de poten", zegt de bewoner. "Dat hebben we na een paar eerdere gevallen onszelf aangeleerd. Vier emmers beschermen de poten nu."