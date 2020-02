'Het was niet veilig, anders lag die heistelling niet in mijn slaapkamer'

Na een nacht met weinig slaap bij zijn zus mag Dwight Winter dinsdagochtend even kijken in zijn woning aan de Sumatraweg in Rotterdam, waar gisteren een heistelling op een aantal woningen viel. "Ik ben benieuwd wat ik straks aantref", vertelde hij dinsdagmorgen op Radio Rijnmond.

Winter was thuis toen maandag de heistelling op zijn huis viel. "Ik zat in de woonkamer met mijn zoontje. Plots hoorde ik lawaai en stond het hele appartement te trillen. Vervolgens kwam er een stofwolk de kamer binnen."

Winter realiseert zich dat hij maandag aan de dood is ontsnapt. Drie kwartier eerder speelde hij nog verstoppertje met zijn zoontje en toen waren ze ook in de slaapkamer. "En een paar verdiepingen hoger was een vrouw in haar slaapkamer, toen de kraan viel", gaat Winter verder. "Zij stond net aan de kant van de kamer waar de kraan niet terecht kwam."



Tijdens de storm van afgelopen weekend bleef de heistelling nog staan. "Maar het piepte en het kraakte wel", herinnert Winter zich nog. "Ik had wel gedacht 'hij zou maar eens vallen'. En als 'ie zou vallen, dan valt die stelling recht in je huis. Prompt een dag later ligt hij in je slaapkamer."

Woest

Tijdens de storm was de heistelling vastgesjord. Maar maandag waren er alweer mensen aan het werk op de stelling. Volgens bouwer Heijmans wordt pas vanaf windkracht zeven het werk stilgelegd. Er zou sprake zijn van windkracht zes.



Ik heb er niet om gevraagd dat er gebouwd werd in mijn straat en ik heb er ook niet om gevraagd dat er een heistelling in mijn slaapkamer dondert. Dwight Winter, bewoner Sumatraweg

"Ik hoor Heijmans zeggen dat het dus veilig genoeg was om te werken", zegt Winter geagiteerd, "Maar het antwoord is natuurlijk dat het níet veilig was. Anders ligt die stelling niet in mijn slaapkamer. Ik ben echt boos."Winter heeft nog geen direct contact gehad met de bouwer. "Daar ben ik al niet te spreken over", zegt hij, "Maar ik ben vooral erg benieuwd wat de opstelling is van Heijmans ten opzichte van de bewoners in het natraject. Ik heb er niet om gevraagd dat er gebouwd werd in mijn straat en ik heb er ook niet om gevraagd dat er een heistelling in mijn slaapkamer dondert."

Ravage

Het is nog maar de vraag of Winter een kijkje mag nemen in de slaapkamer. De rest van zijn appartement is nog in goede staat. "Maar alles heeft de hele nacht open gelegen en die heistelling ligt er ook nog steeds", gaat hij verder.

Winter: "De slaakamer is al die tijd blootgesteld aan de elementen. De vloer zal nat zijn van de regen en kleding kan je weggooien. Maar ik heb me erbij neergelegd dat ik waarschijnlijk geen voet mag zetten in de slaapkamer. Ik moet me vooral focussen op de dingen die er nog wel zijn."