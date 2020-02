Vrouwentours wil meer aandacht voor belangrijke Rotterdamse vrouwen

Wie de geschiedenisboekjes openslaat, komt vooral verhalen tegen over belangrijke mannen: van politici en kunstenaars tot belegeraars en bisschoppen. Maar hoe zit het met de vrouwen uit ons verleden? Om daarachter te komen, is er vanaf nu Vrouwentours Rotterdam.

Yvonne Kroon verzorgt deze tours, omdat zij vindt dat er te weinig gesproken wordt over belangrijke vrouwen die in Rotterdam leven of geleefd hebben. "Gisteren was ik bij het stadhuis, waar een groot standbeeld staat van Johan van Oldenbarnevelt. Behalve Koningin Wilhelmina ín het stadhuis (zij legde de eerste steen, red.) is er nergens een vrouw te bekennen."

Kroon stoort zich eraan dat er veel meer aandacht is voor mannen uit het verleden. "Ken je de bustes bij de Veerhaven? Ook allemaal mannen." Het gebeurt zelden, maar er zijn wel wat Rotterdamse straten naar vrouwen vernoemd. "Als vrouwen vaker aan bod komen, wordt de geschiedenis daar completer van."

Loes Luca

Vrouwentours Rotterdam neemt stadsavonturiers mee naar de plekken waar vrouwen hebben gewoond, gewerkt en geleefd. "Denk bijvoorbeeld aan schrijfster Anna Blaman. Haar motor prijkt als kunstwerk aan de Heemraadssingel. Er zijn altijd plekken waar je aan kunt refereren."

In de stadsrondleiding komen vrouwen uit verschillende sectoren aan bod. Uit de entertainmentindustrie is bijvoorbeeld gekozen voor Annie de Reuver die vanaf de jaren veertig furore maakte met volksliedjes als 'Veel bittere tranen' en 'Rotterdam, ik kan naar jou verlangen'. Vier jaar geleden overleed zij op 99-jarige leeftijd.

Vrouwentours bestaat ook in Utrecht, Den Haag en Amsterdam, maar Rotterdam is de enige stad waar ook hedendaagse vrouwen aan bod komen onder wie actrice Loes Luca die woonachtig is Rotterdam-West en in tal van films en toneelstukken heeft gespeeld.

