Rotterdamse verdachte moord Wiersum langer vast

De Rotterdammer die is opgepakt in het onderzoek naar de moord op advocaat Derk Wiersum blijft de komende drie maanden in voorarrest zitten.

De 31-jarige man wordt verdacht van het medeplegen van de moord. Hij moest donderdag verschijnen voor de rechter-commissaris. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat.



Wiersum was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het proces tegen Ridouan Taghi. Eerder werden al een man uit Almere en een man uit Soest opgepakt in deze zaak.

Na de aanhouding van de man zijn er ook doorzoekingen geweest in Amsterdam en Rotterdam. Of daar iets is gevonden is niet bekend. Een vluchtwagen die gebruikt is bij de liquidatie werd gestolen in Rotterdam-West.