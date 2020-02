Jim zoekt vergeefs naar woning in Rotterdam: 'Ze willen je de stad uit jagen'

Je bent 23 jaar en hebt een inkomen van boven de tweeduizend euro netto per maand. Niets lijkt je in de weg te staan om een leuke woning te huren, maar in Rotterdam is dat inmiddels een onmogelijke opdracht constateert woningzoekende Jim Friederich. Zijn conclusie? "Jongeren worden de stad uit gejaagd."

Jim groeide op in de Rotterdamse wijk Lombardijen. Tot op heden woont hij bij zijn ouders, maar nu hij eenmaal als freelance producer aan het werk is, hoopt hij de stap naar zelfstandige woonruimte te maken. En dan het liefst in Rotterdam, omdat het voelt als zijn 'thuis' en zijn familie en vrienden daar wonen.

"Vijf jaar sta ik al ingeschreven bij Woonnet Rijnmond. Resultaat? Nul", zegt Jim. "Dat het een moeilijke opgave zou worden, had ik wel verwacht, maar ik ben ervan geschrokken dat het zo'n kansloze missie is." Daarom probeert de Rotterdammer het via particuliere verhuurmakelaars, maar ook die weg leidt naar een dood spoor.

Weinig eisen

Er zijn woningen die Jim wel meteen zou kunnen betrekken. "Maar die hebben een kale huur van 1500 en 2000 euro per maand. Als starter wil ik maximaal rond de €700,- kale huur betalen, maar voor dat geld heb ik nu geen woning." Jim stelt geen abnormale eisen aan zijn woning. "Gewoon een eenvoudige woon - en slaapkamer en een normale keuken. Een balkon zou mooi zijn, maar dat hoeft niet per se. Aantal vierkante meters? Vijftig, dat zou te doen moeten zijn, toch?"

Tot dusver lijkt zijn zoektocht in Rotterdam uit te monden in een deceptie. "Laatst ging ik naar een woning aan de Schiekade kijken. Dan is er al een selectie gemaakt en blijf je over met vijftig man. Dat werd 'm dus niet." In een andere woning bij Prins Alexander stonden liefst 180 bezichtigingen gepland, maar het kan nog veel gekker, ontdekte de woningzoekende.

Achthonderd gegadigden

"Een tijdje geleden was ik bij een bezichtiging in het Oude Noorden", vervolgt Jim. "Het was een klein appartementje in de Benthuizerstraat. Tussen de balkondeur en het kozijn een opening van ongeveer drie centimeter. Geen afzuiging in de keuken. Leidingen zichtbaar in de doucheruimte. Bepaald geen paleisje dus, maar ik vond het prima. Met wat simpele ingrepen is dat wel op te lossen, dacht ik. Maar toen ik het aantal geïnteresseerden hoorde, schrok ik enorm. Liefst achthonderd mensen hadden zich ingeschreven voor die woning. Dat was dus ook onmogelijk."

Kort daarna had Jim weer beet. "Dit keer een studio in Bergpolder van 17 vierkante meter. Niet mijn eerste voorkeur, maar ik heb mijn wensen aangepast aan de situatie. Ik was het sowieso niet geworden, maar ik vond de kale huur van achthonderd euro ook wel bizar voor zo'n kleine ruimte."

Ook de prijzen voor woningen in de betere buurten van Rotterdam-Zuid zijn flink opgelopen, constateert Jim. Daarom kijkt hij nu met pijn in zijn hart naar woningen in randgemeenten. "In Schiedam, Vlaardingen en Capelle aan den IJssel. Die plaatsen ken ik eigenlijk niet, maar je ziet wel dat er meer mogelijkheden zijn." Daarnaast kijkt Jim nu of hij meer kansen heeft om een woning te kopen.

Oproep

Jim hoopt dat het Rotterdamse stadsbestuur maatregelen neemt om de stad bewoonbaar te maken voor jongeren door middel van starterswoningen. "Mensen van mijn leeftijd hoeven geen luxe. We willen alleen een huurwoning met een aparte slaapkamer en eigen toilet van ongeveer zevenhonderd euro per maand. Meer hebben we niet nodig. Dat is toch niet teveel gevraagd?"