'Dordtse afvalpasjes HVC fraudegevoelig'

De afvalpasjes, waarmee je in Dordrecht huisvuil kunt storten in ondergrondse containers van HVC, zijn in luttele seconden simpel te kopiëren. Dordtenaar Richard Perée demonstreert dat voor onze camera.

"Ik wilde een tweede pasje voor mijn vriendin, maar dat geeft HVC niet. Toen heb ik de mijne gekopieerd. Heel simpel en het scheelt me vijf euro voor een nieuw pasje", aldus de bewoner van de Dordtse binnenstad.

Aangifte

Annemiek Meijer van HVC beaamt dat er maar één afvalpasje per adres wordt uitgegeven: "Zo willen we wildgroei van pasjes voorkomen". Perée noemt dat onzin: "Maar ik heb het probleem voor ons dus al opgelost."

Hij toont ook de fraudegevoeligheid van het pasjessysteem aan: "dit moet niet kunnen." Meijer zegt 'verrast te zijn' door dit nieuws: "Maar als we op fraude of misbruik stuiten dan doen we aangifte bij de politie."

Perée is niet onder de indruk. "Ik heb geen kwaad in de zin, maar je zou pasjes van een hele straat of buurt kunnen kopiëren en bedrijven hier laten storten. Dat zal echt niet zo gauw opgemerkt worden. Dat systeem is gewoon lek."

Desalniettemin kondigt HVC géén maatregelen aan om de pasjes fraudebestendig te maken. Ook de gemeente Dordrecht is verrast: "Maar dit is een onwenselijke situatie, waarover we in overleg gaan met HVC", zegt woordvoerder Jonne van Bochove.