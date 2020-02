Heistelling Katendrecht blijft nog zeker dag liggen

De heistelling die maandag op een stel appartementen viel in Rotterdam-Katendrecht, wordt op z'n vroegst woensdag weggehaald. Daarna volgt onderzoek van de inspectie SZW (de voormalige arbeidsinspectie) en de politie.

Pas als de onderzoeken zijn afgerond, kunnen de werkzaamheden aan de Sumatraweg beginnen voor het herstellen van de pui, zegt Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Rotterdam.

De inspecteur heeft vijf woningen onbewoonbaar verklaard. Bij drie andere huizen is de slaapkamer afgesloten. Die mag ook niet gebruikt worden. De andere ruimten in de huizen kunnen wel worden gebruikt.

In de onbruikbare appartementen wonen vijf mensen. Zij hebben onderdak gevonden bij familie of vrienden of zijn geholpen door stichting Salvage.