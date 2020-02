Vaart 'ie of vaart 'ie niet? Veerpont Groot-Ammers heeft het zwaar te verduren

Door een combinatie van veel rivierwater, springtij en een westenwind dat alles opstuwt is er sprake van een "extreme situatie", zegt Van Toor. De kades stroomden onder, waardoor auto's door het water moesten rijden om de pont te bereiken. "We vroegen ons op een gegeven moment af: hoe lang gaat dit nog goed?"



Hoger gelegen pont



De veerpont lag door de hoge waterstand de afgelopen dagen hoger in het water. "We komen met onze veerpont dan niet meer goed op de veerstoepen terecht. Als de oprijkleppen de stoep niet meer raken - en de pont dus zo hoog ligt - dan houdt het gewoon op. Dan zouden de passagiers tegen die klep aanrijden." Daarnaast kan de pont dan beschadigd raken, omdat het gewicht van de auto's volledig op de klep hangt.

De medewerkers van de veerpont zagen de bui de afgelopen dagen al hangen en konden maar één ding besluiten: tijdelijk niet uitvaren. "We probeerden onze klanten te waarschuwen via Facebook, Twitter en de website. Maar we zetten twee miljoen mensen per jaar over, dus het is moeilijk om iedereen persoonlijk te bereiken."

Bij de veerdienst zelf staat de telefoon de afgelopen dagen dan ook roodgloeiend. Mensen bellen om te weten te komen of ze met de pont de overkant kunnen bereiken.

Unieke situatie



Dat de pont om zulke redenen uit de vaart wordt genomen, is volgens Van Toor uniek. "De laatste keer dat dit gebeurde, was 25 jaar geleden tijdens hoogwater in 1995. Ik werkte toen zelf nog niet hier, maar ik hoorde wel van anderen dat het toen zelfs een aantal dagen zo is geweest dat er niet gevaren kon worden."



In de afgelopen jaren is er volgens Van Toor veel gedaan om een dergelijke situatie te voorkomen. Zo heeft de rivier meer ruimte door spaarbekkens. Dat heeft volgens hem effect gehad. "Die échte hoogwaterperiodes hopen we niet meer mee te maken."

Dinsdagmiddag

Ook voor dinsdagmiddag wordt hoogwater voorspeld, al zien de voorspellingen er volgens Van Toor nu wat rooskleuriger uit. "We denken dat we door kunnen varen. Ook voor de dagen hierna zien we dat de top van het rivierwater voorbij is. We verwachten de komende tijd - of eigenlijk de komende 25 jaar - geen problemen. Als er niets raars meer gebeurt, volgen we onze normale dienstregeling."